Klay Thompson se perderá toda la temporada con Warriors por lesión

El escolta Klay Thompson sufrió un desgarro en el tendón de Aquiles derecho y se perdería toda la próxima temporada con los Warriors de Golden State.

Los Warriors informaron en Twitter que una resonancia magnética realizada en Los Ángeles confirmó la lesión.

Klay Thompson suffered a torn right Achilles tendon, an MRI confirmed today in Los Angeles. Thompson suffered the injury in a workout yesterday in Southern California. He is expected to miss the 2020-21 season. pic.twitter.com/w733cWawK6

— Golden State Warriors (@warriors) November 19, 2020