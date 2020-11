Óscar de la Hoya asegura que construyó una superestrella con el 'Canelo' Álvarez

Óscar de la Hoya, promotor de Golden Boy no tiene resentimiento con Saúl Álvarez tras terminar su relación con el multicampeón mundial.

En entrevista con BoxingScene.com, de la Hoya busca preparar a sus nuevos prospectos en el cuadrilátero, como Ryan García, Vergil Ortíz y Jaime Munguía.

“Al principio me decaí un poco al pensar qué hice mal, qué hizo mal la compañía para merecer esto, pero cuando eres transparente y cuando haces todo bien, del modo correcto, y todas las cartas han sido expuestas, es cuando me dije ‘construí (con ‘Canelo’) un gran campeón, construí una súper estrella. Le conseguí el contrato más grande en la historia del deporte’. Debo sentirme orgulloso de ello. Ya lo asimilé, me siento bien”, aseguró.

Óscar quedó muy contento con el contundente triunfo de Munguía sobre Tureano Johnson. “Munguía tiene el estilo que le gusta al público, tiene agresividad y sabe controlarla, sabe lo que se necesita para ser campeón”, comentó.

Publimetro te recomienda

Pachuca y León ayudarán a damnificados con la campaña “Póntela por Tabasco” Los equipos pondrán a la venta jerseys a un precio especial y lo recaudado será duplicado por las instituciones para ayudar a las personas afectadas