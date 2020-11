Canelo Álvarez revela la sede de su pelea contra Callum Smith

Saúl ‘Canelo’ Álvarez regresa a los cuadriláteros y lo hará con público en las tribunas.

El mexicano confirmó que será el Alamodome Stadium, la sede de su pelea con Callum Smith el próximo 19 de diciembre.

La pelea será por el campeonato supermediano de la Asociación Mundial de Boxeo y el cinturón de The Ring.

🇲🇽 Mi próxima pelea será en el @Alamodome de SATX, este 19 de dic vs @CallumSmith23 🥊 Venta de boletos miércoles 25.

🇺🇸 My next fight will be at the @Alamodome in SATX, this upcoming Dec 19th vs @CallumSmith23 🥊 Ticket sale Wed 25th. @MatchroomBoxing @DAZNBoxing #CaneloSmith pic.twitter.com/4B68BzJwF8

