Barcelona confirma las bajas de Gerard Piqué y Sergi Roberto por lesión

El FC Barcelona ha confirmado este domingo la gravedad de la lesión del central Gerard Piqué, que sufre un esguince de grado 3 en el ligamento lateral interno y una lesión parcial del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha que le podría mantener entre tres y cinco meses de baja, mientras que Sergi Roberto estará dos meses alejado de los terrenos de juego por una rotura en el recto femoral del muslo derecho.

Ambos se lesionaron este sábado en la derrota de los de Ronald Koeman ante el Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano (1-0), y sus ausencias incrementarán los problemas con los que ya de por sí contaba la defensa azulgrana. El central tuvo que retirarse en el minuto 60 tras una acción de mala fortuna con Ángel Correa, mientras que el Reus se lesionó en un remate en el tramo final del encuentro.

"Las pruebas realizadas este domingo al jugador del primer equipo Gerard Piqué han mostrado que tiene un esguince de grado 3 en el ligamento lateral interno y lesión parcial del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha", confirmó este domingo el club culé.

LATEST NEWS‼️

Tests carried out this Sunday on @3gerardpique have shown that he has a grade 3 sprain in the internal lateral ligament and partial injury to the anterior cruciate ligament in his right knee. The evolution of the injury will condition his availability. pic.twitter.com/0Bf0EnXiZo

— FC Barcelona (@FCBarcelona) November 22, 2020