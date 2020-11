‘Checo’ Pérez asegura que si debe dejar la Fórmula 1 puede irse con mucho orgullo

La temporada está a punto de concluir y el futuro de Sergio Pérez en la Fórmula 1 no parece muy alentador.

Fue el mismo ‘Checo’ quien aseguró que sin importar lo que le depare en el futuro, él se irá en paz gracias a su trayectoria en el máximo circuito.

"Si tengo que dejar el deporte, puedo irme con mucho orgullo ya que he respondido con el material que he tenido. No mucha gente puede tener una carrera así. Así que veremos qué pasa, pero estoy en paz conmigo mismo", declaró Pérez para el sitio oficial del Fórmula 1.

Pérez también señaló que pudo haber tenido más puntos o mejores actuaciones en esta temporada, pero está agradecido con lo vivido.

“Ha habido cosas que hubieran podido salir mejor. Debería de tener dos podios esta temporada, debería de tener muchos más puntos. Perderme dos carreras no fue ideal en un campeonato tan corto, pero en general estoy agradecido especialmente con el nivel de consistencia durante el año o durante los años”, externó.

Ross Brawn, director de la Fórmula 1, lamentó que el hasta ahora representante de Racing Point no tenga equipo. Señaló que sería una pérdida para la competencia internacional dejar ir a uno de sus mejores conductores en la actualidad.

“Pérez hizo una gran actuación en Turquía. Ya lo he dicho antes, sería una tragedia que no continúe en F1 el año que viene. Merece un lugar en la parrilla, diría que es más que merecido”, escribió el dirigente en su blog para el portal de la Fórmula 1.

