VIDEO: Joe Burrow se lesiona gravemente una rodilla

Las lesiones de gravedad se siguen presentando en la NFL. Ahora fue turno de Joe Burrow, mariscal de campo de los Cincinnati Bengals, quien no pudo terminar el encuentro ante Washington de la Semana 11.

En el tercer cuarto, el quarterback sufrió un golpe entres dos jugadores de Washington, pero una de ellos le cayó sobre la pierna, por lo que Burrow quedó tendido en el campo y que tuvo que ser sacado en el carrito de las asistencias.

Looks like Burrow got caught between two rushers. Allen came in from his left and hit his legs while Sweat came off the right and hit higher. Burrow's left knee took the force of the hit. pic.twitter.com/Sl3X3uAQah

— Mark Bullock (@MarkBullockNFL) November 22, 2020