Piloto cae en la pista y casi es arrollado en el Gran Premio de Portugal

Momentos de tensión se vivieron en el Gran Premio de Portugal, después de que un piloto cayó en la pista en plena competencia.

El español Aron Canet quedó tendido sobre el asfalto mientras el resto de sus compañeros continuaban en plena competencia.

La curva 8 del circuito de Portimão vivió el accidente en donde el piloto se quedó quieto en plena pista cuando seis pilotos pasaron cerca de él.

“Después de haberme caído en la primera vuelta, aunque haya dado solamente 3 vueltas, el feeling ha sido muy positivo. Gracias Aspar Team por el trabajo”, escribió Canet más tarde en sus redes sociales.

Canet pudo correr el Gran Premio de Portugal de este domingo. El español recibió una sanción por haberse adelantado en la salida y terminó la carrera en el puesto 15.

Aron Canet was lucky to escape this scary accident!! 🚨😱 pic.twitter.com/yZyMCAj6KM

— MAS (@mozartsports) November 22, 2020