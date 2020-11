VIDEO: Entrada de cárcel en el futbol brasileño

El futbol brasileño fue testigo este domingo de una brutal entrada durante el juego entre el Corinthians y el Gremio, donde Matheus Henrique se llevó la peor parte.

A la media hora de juego, Henrique encaró a Marllon, del Corinthians, quien realizó una durísima entrada sobre la pierna derecha del elemento del Gremio.

Absurda a entrada do Marllon no Matheus Henrique. Abriu um talho na canela do gremista. Foi expulso, o jogador do Corinthians. pic.twitter.com/mPMlSCPLnh

