Fallece seleccionado sudafricano en terrible accidente automovilístico

El internacional sudafricano Anele Ngcongca, jugador del Genk belga durante casi una década, ha fallecido este lunes por la mañana a los 33 años en un accidente de tráfico cerca de Durban, ha confirmado la Asociación Sudafricana de Fútbol (SAFA).

Según informa la policía de tráfico a los medios locales, el accidente sucedió en la autopista cerca de la pequeña localidad costera de Mtunzini, a 140 kilómetros al norte de Durban. Ngcongca salió despedido del vehículo, un BMW blanco que conducía "una mujer" no identificada, y fue declarado muerto a la llegada de la ambulancia. Por su parte, la conductora se encuentra "en estado crítico" en el hospital.

El presidente de la SAFA, Danny Jordaan, se mostró "destrozado" tras conocer el fallecimiento del ex defensa de los 'Bafana Bafana', que participó en el Mundial de su país en 2010 y que fue 53 veces internacional.

"Este 2020 ha sido un año terrible económica y socialmente, hemos perdido a muchos de nuestros seres queridos. La muerte de Anele resume este año espantoso. Hemos perdido a varios de nuestros jugadores por accidentes de tráfico. Quiero reiterar la importancia de respetar los límites de velocidad y las normas de conducción", indicó Jordaan.

Ngcongca, que debutó como futbolista en el FC Fortune de su país, recaló en Europa en 2007, cuando firmó con el Genk. En el club belga pasó nueve años y disputó 279 partidos hasta que en 2016 regresó a Sudáfrica de la mano del Mamelodi Sundowns, con el que el curso pasado alzó la Premier Soccer League y la Copa de Sudáfrica.

El defensa había firmado hace cuatro meses un contrato con el KSV Roeselare belga, y en estos momentos se encontraba en su país para completar su llegada al AmaZulu de Durban.

The President, Dr Patrice Motsepe, the Board of Directors, Technical Team, Players, Management, Staff, Supporters of Mamelodi Sundowns FC & the entire Masandawana Family express their deepest condolences to the family and friends of Anele Ngcongca who passed away today. pic.twitter.com/aOI2s4giIg

— Mamelodi Sundowns FC (@Masandawana) November 23, 2020