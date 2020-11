Chivas reduce el aforo que permitirá para el Clásico nacional

Las Chivas dieron a conocer que modificará el porcentaje de aficionados que permitirá al Estadio Akron para el encuentro de este miércoles ante el América.

A través de un comunicado informaron que el porcentaje bajará de 15 a 12. “Del 15% total de la capacidad del estadio que se anunció la noche del lunes, hemos decidido bajar al 12% y hacer el ejercicio únicamente con 5,800 lugares dentro del estadio”.

También dieron a conocer que la distribución de los espectadores será en todas la minas de la grada y que se bloquearán las dos primeras filas inmediatas al terreno de juego para mantener la distancia con los jugadores y cuerpos técnicos.

Distribución de lugares

a. PALCOHABIENTES: Sin importar la capacidad de su palco, tendrán acceso 5 personas como máximo.

b. MULTIANUALES: Tienen su acceso garantizado a la zona del estadio donde pertenece su butaca; sin embargo, su acomodo pudiera ser en otro asiento por motivos de sana distancia.

c. CHIVABONOS de la Temporada 19-20 o el CL2020: Tendrán la posibilidad de comprar 2 boletos por cada Chivabono (Hasta agotar existencias).

La venta de los boletos será única y exclusivamente en línea a través del sitio www.omniticket.mx y arrancará a las 18:00 horas.

La gente que vaya a existir al estadio deberán llenar un formulario digital y presentar su carta de aceptación digital al momento del acceso. “Esta declaratoria de salud nos servirá para levantar la base de datos que la Prueba Piloto requiere”, señaló el club.

Se especifica que si no se llena el cuestionario no se podrá acceder al inmueble pese a que cuente con un boleto.

Por último compartieron algunos puntos del código que aplicará el Rebaño en el estadio:

a) No habrá venta de alimentos y bebidas..

b) Tu acceso requiere que portes un cubrebocas quirúrgico o KN95 y lo debes de usar TODO EL TIEMPO dentro del inmueble.

c) No se permitirá el acceso a niños menores de 16 años ni adultos mayores de 60; el ingreso al inmueble requiere una identificación oficial (INE, Pasaporte, Acta de nacimiento o identificación con foto en caso de los menores de edad). Si no tienes manera de acreditar tu edad, nos reservaremos el derecho de admisión.

d) El ingreso estará habilitado desde las 6 PM y hasta 30 minutos antes de iniciar el encuentro. Si llegas después de esa hora NO se te permitirá el acceso.