Así fue el día en que Facundo casi le provoca un infarto a Maradona

Tras el fallecimiento de Diego Armando Maradona, sus fans han recordado sus momentos más inolvidables, pero también los más divertidos. En una entrevista que Facundo le realizó al futbolista hace algunos años, el conductor de televisión asustó a Maradona al comentarle que su ídolo de la infancia, Roberto Gómez Bolaños, había muerto recientemente.

En las imágenes que han resurgido y se han viralizado se muestra a Facundo junto al astro del fútbol argentino, quienes conversan sobre la influencia que el comediante mexicano y su personaje “El chavo del 8” tuvieron en el ex delantero.

“Yo he pasado momentos duros en mi vida, y cuando quería tener un poco de felicidad interior, me ponía el cassette del ‘Chavo’ y me hacía feliz”, expresó Diego Maradona.

AQUÍ EL VIDEO DE LA ENTREVISTA DE FACUNDO A MARADONA

No obstante, el entrevistador, bromeando, le preguntó a Maradona si sabía que el actor Chespirito había muerto recientemente, a lo que el futbolista, con un tono y expresión seria, negó.

En el 2005, el “Pelusa” contó con la participación de Chespirito en su programa de televisión La noche del diez en 2005, en el cual entrevistó al creador del "Chapulín colorado” y ambos elogiaron sus respectivos trabajos.

Acto seguido, Facundo admitió que era una broma al ver la expresión de su entrevistado. Para ese entonces Gómez Bolaños rondaba los 78 años de edad.

“La p…ta que te parió… P…ta, me dio un…”, expresó Maradona aliviado, aunque señalándose al pecho para indicar el susto que le hizo pasar el conductor.

Asimismo, el autor de “La mano de Dios” indicó a la producción que no se cortará ni borrará su reacción a la broma de Facundo, además de remarcar que el entrevistador fue “un hijo de p…ta”.

Al día de su partida, sus admiradores mexicanos recuerdan esta divertida participación que la estrella argentina tuvo en la televisión del país.

