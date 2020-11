VIDEO: Carlos Vela falló un penalti y LAFC fue eliminado de la MLS

Difícil de creer, pero cierto. Carlos Vela, quien es considerado uno de los mejores futbolistas de la Major League Soccer (MLS), falló un penalti ante Seattle Sounders, en un duelo que era matar o morir. El LAFC fue eliminado tras caer por 3-1.

El futbolista mexicano fue el encargado de cobrar la pena máxima, pero el esférico se fue directo a las manos del guardameta, quien no tuvo la necesidad de hacer mayor movimiento, sino únicamente aguantar el tiro de Vela.

Pese a que Carlos Vela es considerado el mejor futbolista mexicano en Estados Unidos, no es un secreto que no atraviesa por su mejor momento, pues las lesiones no lo han respetado, por lo que ha estado lejos de su mejor versión, a la cual espera regresar pronto.

Mientras tanto, Los Angeles FC ya fueron eliminados, por lo que se tomarán su periodo vacacional para posteriormente comenzar con la pretemporada, de cara a la próxima campaña futbolística.

