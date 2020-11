El día que Diego Maradona se entrevistó sobre qué se diría cuando muriera

En el 2005, Diego Armando Maradona conducía su propio programa de televisión, ‘La Noche del 10’ y en una emisión sorprendió al entrevistarse a él mismo sobre temas como la familia, el futbol, las drogas y la muerte.

Durante la plática con él mismo, el Pelusa se preguntó qué se diría desde el cementerio una vez que ya esté muerto, a lo que respondió "Gracias por haber jugado al futbol, porque es el deporte que me dio más alegrías, libertades, toqué el cielo con las manos, gracias a la pelota".

De igual forma reveló que le hubiera gustado escuchar de su ex esposa Claudia: “Aunque esté muerto te sigo amando”; mientras que de sus hijas “Te amamos, nada más”.

Sobre si se arrepentía de algo en su vida comentó: "Nos arrepentimos de no haber disfrutado del crecimiento de las nenas (sus hijas), haber faltado a fiestas de las nenas. Cumpleaños creo que estuvimos todos pero algunos me faltan”.

"Me arrepiento de haber hecho sufrir a mi viejo, a mi vieja a mis hermanos, a los que me quieren. No haber podido dar el 100% en el fútbol porque cuando se habla de drogas en el futbol, yo di ventajas. Yo con la cocaina he dado ventaja. Nos drogábamos, no dormíamos, lo consumíamos e íbamos a la cancha. Yo no saque ventaja, yo di ventaja al rival”, agregó.

Acerca del futbol agradeció todo lo que le dio: "El futbol me dio fama, dinero, felicidad, gloria, me dio a la gente, el afecto, cariño”.