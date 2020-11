El día que Maradona se declaró fan de 'El chavo del Ocho'

Diego Armando Maradona perdió la vida este miércoles 25 de noviembre, su corazón dejó de latir; sin embargo, el eterno 10 plasmó un legado en el futbol internacional que será imposible de borrar, sin importar generaciones.

El fallecimiento del astro argentino ha conmocionado al mundo entero. Enormes anécdotas dentro y fuera de la cancha dejó Maradona, una de ellas y de las favoritas de la afición mexicana, es cuando se declaró fan de Roberto Gómez Bolaños, quien le dio vida al famoso personaje El Chavo del Ocho.

Incluso, en su momento, el Pelusa confesó que ver el programa le ayudó a salir en distintas ocasiones de las crisis provocadas por las adicciones. "Lloro de risa con su humor, me hace mucho bien verlo. Cuando pasé por momentos difíciles en mi vida, verlo me relajaba", le dijo Diego al ex comediante mexicano.

Diego Maradona entrevistó a Roberto Gómez Bolaños, y fue ahí en donde ambos mostraron admiración mutua.

Maradona fue una leyenda de talla mundial, pero el argentino tuvo un cariño especial por México, país en donde se proclamó campeón del mundo en 1986. Muchos años después, volvió al país, pero para dirigir a los Dorados de Sinaloa, equipo con el que llegó a dos finales de la Liga de Ascenso MX, pero ninguna pudo ganar para soñar con ascender.

