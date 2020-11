El mundo reacciona a la muerte de Diego Armando Maradona

Diego Armando Maradona, considerado uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos y quien se convirtió en una gran inspiración para miles, falleció este miércoles en su domiciio en Tigre, Argentina, hecho que conmocionó al mundo del futbol.

De inmediato las reacciones no se hicieron esperar y millones de personajes relacionados con el futbol despidieron al considerado más grande jugador de todos los tiempos, agradeciéndole todos los momentos que dejó dentro y fuera de las canchas.

Jugadores, ex jugadores, compañeros, directivos, periodistas, instituciones, líderes mundiales del ámbito político y aficionados, lamentaron la pérdida del pelusa, recordando aquellos icónicos momentos que lo llevaron a lo más alto del futbol mundial consagrándose campeón del mundo en un escenario único; el Estadio Azteca.

Entre ellos destaca el mensaje del presidente de Argentina, Alberto Fernández, quien con un emotivo mensaje acompañado de una fotografía despidió al jugador que cambió la historia del futbol.

"Nos llevaste a lo más alto del mundo. Nos hiciste inmensamente felices. Fuiste el más grande de todos. Gracias por haber existido, Diego. Te vamos a extrañar toda la vida", escribió Fernández.



