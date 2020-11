Real Madrid se impone sobre el Inter, Man City y Bayern califican a octavos

El Real Madrid ofreció su actuación más completa en lo que va de esta edición de la Liga de Campeones y se impuso 2-0 a un Inter que se quedó con 10 hombres, en una jornada en que se rindieron distintos homenajes en memoria de Diego Maradona.

Antes del encuentro del conjunto español en Milán, los jugadores se colocaron en el círculo central para guardar un minuto de silencio por el crack argentino, fallecido el miércoles a los 60 años. Hubo gestos similares antes de los otros encuentros, en estadios vacíos por la pandemia de coronavirus.

Bayern Múnich, el monarca vigente del certamen, certificó su clasificación a los octavos de final, con una victoria de 3-1 sobre el Salzburgo, mientras que el Manchester City garantizó también su lugar entre los mejores 16, por octavo año seguido, al imponerse 1-0 sobre el Olympiakos.

Liverpool fue sorprendido en su feudo, donde cayó por 2-0 frente al Atalanta, que reavivó sus esperanzas de clasificación. Sólo la diferencia de goles lo coloca debajo del Ajax, que es segundo del grupo luego de doblegar 3-1 al Midtjylland.

Por segunda ocasión en el torneo, el Atlético de Madrid debió resignarse a un empate contra el Lokomotiv de Moscú, y seguirá esperando el resultado que le dé la clasificación.

Eden Hazard convirtió un penal en los albores del cotejo y el brasileño Rodrygo realizó un remate de cabeza que se desvió en el zaguero Achraf Hakimi a los 59 por el Madrid, que siguió un punto detrás del Borussa Mönchengladbach, líder del Grupo B. El conjunto alemán no se despeinó siquiera para vapulear 4-0 al Shakhtar Donetsk y está cerca de asegurar su pasaje.

En contraste, el Inter quedó presionado, a seis puntos de la cima y con dos fechas por disputar. Se quedó en inferioridad numérica poco después de la hora de partido, cundo el chileno Arturo Vidal se llevó su segunda tarjeta amarilla, aparentemente por protestar las decisiones arbitrales.

Atalanta le endilgó una inusitada derrota a Liverpool en Anfield. Josip Ilicic y Robin Gosens marcaron en un tramo de cinco minutos del complemento, y el conjunto de Bérgamo vengó la paliza de 5-0 que los Reds le habían endilgado hace tres semanas.

Robert Lewandowski volvió a marcar para que el Bayern se instalara en la siguiente fase. Extendió su récord, al hilvanar su 15to triunfo consecutivo en la competición.

El astro polaco dio la ventaja al club bávaro a los 43 minutos, para llegar a 71 dianas en la “Champions”, alcanzando a Raúl, el exariete del Real Madrid. Sólo los superan Cristiano Ronaldo, con 131, y Lionel Messi, con 118.

Bayern lidera el Grupo A con 12 puntos, siete más que el Atlético de Madrid, al que visita el 1 de diciembre.

El equipo colchonero, que había empatado 1-1 en su primer duelo frente al Lokomotiv, tiene cinco unidades, dos más que el cuadro moscovita, que sin embargo lo ha dejado frustrado en un par de ocasiones.

Porto se impuso 2-0 a Marsella y se acercó a la siguiente ronda en el Grupo C, donde el City se embolsó ya el pasaje.

