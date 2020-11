Marcelo Ríos confesó que una diputada lo quiso violar

Marcelo Ríos, ex tenista chileno, reveló que la diputada y ex conductora de televisión Pamela Jiles intentó violarlo cuando era un adolescente.

"Ella antes hacía entrevistas, ¿cierto? Yo era chico, tenía 14 años y fue a mi casa. Me sentó en la cama y me hizo una entrevista para un canal. Me dijo: 'La última etapa la vamos a hacer en la ducha. Te vas a sacar la ropa y la haremos en la ducha'. Ella, Pamela Jiles”, confesó durante una entrevista en el programa chileno Las Indomables.

Ante la sorpresa de sus entrevistadoras, el Chino Río juró por sus hijos que decía la verdad. "Lo juro, fue en mi casa y ahí estaban mis papás. Mi mamá le dijo: 'Señora, ya basta' y la echaron. Lo juro por mis hijos, así fue, me trató de meter en la ducha en pelotas y seguir la entrevista ahí, me intentó violar”, dijo.



Marcelo Ríos fue el primer tenista latinoamericano en llegar al número 1 del ranking de la ATP en 1998 por seis semanas, pese a que nunca ganó un Grand Slam.

Entre los títulos más importantes que consiguió fueron los Masters 1000 de Montecarlo, Hamburgo y Roma. En el 2000 fue nombrado como el Mejor Deportista Chileno del Siglo XX.