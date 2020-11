Clásico nacional femenil se jugará sin público en el Estadio Akron

Luego de que el Estadio Akron abrió sus puertas a cerca de cinco mil aficionados, para el Clásico nacional entre Chivas vs. América, correspondiente al duelo de ida de los cuartos de final del torneo Guard1anes 2020, el conjunto tapatío informó que no será la misma mecánica para el Clásico nacional femenil, pues éste se disputará a puerta cerrada.

"Queremos reiterarles que el ejercicio del pasado miércoles fue una PRUEBA PILOTO, por lo que habrá que ser pacientes y esperar el tiempo prudente hasta tener los resultados correspondientes. Con base en ello, la Mesa de Salud en conjunto con las autoridades municipales y estatales dictarán los siguientes pasos a seguir", se lee en el comunicado.

El próximo lunes, el Guadalajara recibirá en el Estadio Akron al América, para disputar la vuelta de los cuartos de final del torneo Guard1anes 2020 femenil. Las Águilas llegarán con la ligera ventaja, luego de imponerse por la mínima el viernes en Coapa.

