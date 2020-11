Doctor de Diego Maradona asegura que hizo todo lo que pudo para salvarlo

Leopoldo Luque, doctor de Diego Armando Maradona, habló por primera vez después de que fueran allanados su domicilio y oficina debuto a la investigación por homicidio culposo.

“Se hizo lo que se había que hacer y más también”, dijo Luque en una rueda de prensa que dio este día.

El doctor señaló que Maradona era muy difícil de tratar, que se resistía a recibir tratamiento médicos y que lo corrió de su casa en varias ocasiones. De igual forma alabó que era su neurocirujano y no su médico de cabecera y que las decisiones se tomaron entre un equipo médico.

“Diego hacía lo que quería. Diego necesitaba ayuda, no había forma de entrarle”, declaró Luque, quien acabó llorando.

Sobre la investigación de la que está siendo objeto, Diego Luque comentó: “LE dimos toda la información que quisieron, todo lo que necesitaba. Sé lo que hice, sé cómo lo hice. Lo que hice con Diego, por Diego, hasta el último momento yo tengo todo para mostrar, estoy absolutamente seguro que hice lo mejor con Diego, lo mejor que se podía”.

Por último, el doctor indicó que él nunca dejó solo a Diego mientras que los demás sí.

“Alcohol no estaba tomando y las pastillas estaban acomodadas por el cuerpo mental. No era el doctor Luque sino toda una contención. Si a mí me dicen 'andate' (vete), yo me tengo que ir. Yo nunca lo dejé así a Diego porque todos se iban. Es muy fácil hablar de la vereda de enfrente, yo lo podría haber hecho y todo este quilombo se evitaba. Yo lo banqué porque lo quería y lo amaba y sabía que era el único que podía tener una chance con él”, agregó.

Diego Armando Maradona falleció el pasado miércoles debido a un paro cardio respiratorio y fue sepultado el jueves.