Jugadora se niega a guardar minuto de silencio por Maradona y le da la espalda

Los homenajes en las canchas de futbol por el fallecimiento de Diego Armando Maradona continúan alrededor del mundo pero no todos están de acuerdo en hacerle reverencia.

La imagen se hizo viral en redes sociales.

Ese fue el caso de la jugadora española Paula Dapena del Viajes Interrías FF, equipo del grupo 1 de primera nacional de futbol femenino en España, quien se negó a guardar un minuto de silencio por el "10" y se sentó de espaldas mientras sus compañeras lo hicieron con respeto.

"Dije que negaría a guardar un minuto de silencio por un violador, pedófilo, putero y maltratador y que si tenía que sentarme y dar la espalda, lo haría. Por las víctimas no se guardó un minuto silencio y no estoy dispuesta a guardar un minuto silencio por un maltratador y no por las víctimas", manifestó las jugadora en referencia día contra la violencia de género celebrado el 25 de noviembre.

"Para ser jugador, hay que ser primero persona y tener unos valores más allá de las habilidades", explicaba Dapena, que se enteró de que se guardaría un minuto de silencio cuando llegó a la ciudad deportiva de Abegondo.

