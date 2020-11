¡Otro accidente! Lance Stroll vuelca su auto en choque con Kvyat

¡Otro accidente!

Luego del aparatoso choque que sufrió el piloto francés Romain Grosjean donde su auto ardió en llamas, en la reanudación el coequipero de Sergio Pérez, Lance Stroll, abandonó la carrera luego de que su auto se volcó tras un choque con Daniil Kvyat.

Se corría la tercera vuelta el Gran Premio de Bahréin cuando el Alpha Tauri metió la parte frontal de su auto por en medio del Racing Point y lo puso de cabezas en la pista.

Afortunadamente el canadiense también se retiró por su propio pie.

Now we got Lance Stroll on his head pic.twitter.com/q1SR1NPwvo

— BrakeHard (@BrakeHard_) November 29, 2020