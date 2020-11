Raúl Jiménez sale conmocionado del duelo entre Wolverhampton y Arsenal

El futbolista mexicano Raúl México terminó conmocionado durante el juego entre el Wolverhampton y el Arsenal después de sufrir un duro choque con el brasileño David Luiz.

Corría el minuto cuatro del partido, cuando los Gunners cobraron un tiro de esquina. Jiménez despejó de cabeza pero Luiz llegó y golpeó al atacante de los Wolves.

Raúl inmediatamente cayó noqueado y fue atendido durante ocho minutos en el campo hasta que fue sacado del campo para ser trasladado al hospital.

Luiz & Jimenez collision 😫😫 Hope Jimenez is ok, Luiz is up. Jimenez definitely not good! #jimenez #luiz #wolves #ARSWOL pic.twitter.com/0ElZH2TG68

