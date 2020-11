Romain Grosjean manda mensaje desde el hospital y dice que ‘está bien’

Romain Grosjean dio sus primeras palabras públicas después del grave accidente que sufrió este domingo durante el Gran Premio de Bahrein, de la Fórmula 1. Desde el hospital, el piloto de Haas indicó que está bien y agradeció por los mensaje de apoyo.

“¡Hola a todos! Tan sólo quería decir que estoy bien… bueno, más o menos bien. Muchas gracias por todos los mensajes. No era partidario del Halo hace algunos años, pero creo que es lo mejor para la Fórmula 1 y sin él no estaría hablando con ustedes hoy. Gracias a todo el personal, tanto en el circuito como en el hospital. Ojalá pueda responderles algunos mensajes pronto contándoles cómo va todo”, dijo en el video que compartió su equipo.

An update from Romain himself. Pleased to see you’re in good spirits! We hope you make a speedy recovery 🙏 pic.twitter.com/njnjjH4GBi

— Haas F1 Team (@HaasF1Team) November 29, 2020