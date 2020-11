Buceador ruso establece nuevo récord mundial de profundidad al alcanzar 113 metros

El buceador en apnea ruso Alexei Molchanov estableció un nuevo récord mundial en la especialidad con una inmersión de 113 metros con aletas dobles, durante la Competencia Mundial de Buceo Libre AIDA en Sharm el Sheij, este jueves.

El campeón tardó cuatro minutos y cinco segundos en romper el anterior récord de 112 metros establecido por el francés Arnaud Jerald, en septiembre.

#Russian freediver #AlexeiMolchanov set a new world record with a 113-metre dive with bi-fins at the #AIDA Freediving World Competition in #Sharmel-Sheikh on Thursday.#Egypt #Freediving pic.twitter.com/YPIoZFIHeY

— Ruptly (@Ruptly) November 30, 2020