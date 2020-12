Paula Dapena recibe amenazas de muerte por no participar en homenaje a Diego Maradona

Paula Dapena, jugadora del Viajes Interrías FF de la tercera división femenina española, reveló que ha recibido amenazas de muerte por negarse a participar en el minuto de silencio en honor a Diego Armando Maradona, previo al encuentro que su equipo sostuvo este fin de semana ante el Deportivo La Coruña.

“En mi club están todos conmigo. He recibido mucho apoyo en redes sociales y mucho cariño, pero también he recibido amenazas de muerte tanto yo como algunas de mis compañeras de equipo. Las redes sociales son así, es mejor esperárselo que no para no asustarte”, declaró a ‘A Diario’ de Radio Marca.

Para Antena 3 Deportes confesó que esperaba acoso por sus accionar pero no el tipo de amenazas como: “Hija de puta, mugre sucia, te violares. Voy a encontrar tu dirección y voy a ir a tu casa a partirte las piernas”. Por este motivo cerró sus redes sociales.

Dapena señaló que el 25 de noviembre fue el Día de la Eliminación contra la Violencia Machista y no se guardó un minuto de silencio. “Entonces celebrar y homenajear a un jugador como Maradona, que tiene indicios de violencia y pedofilia, yo no me sentía cómoda”, dijo.