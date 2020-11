“Es Red Bull o nada”, Checo Pérez

Sergio Pérez sigue sin definir su futuro en la Fórmula 1, a falta de dos carreras para que termine la temporada 2020. Sin embargo, reafirmó que se queda en Red Bull o se toma un año sabático.

“Es Red Bull o nada, ellos tomarán la decisión al final de temporada. Mi Plan B es tomarme un año sabático para considerar que quiero hacer de mi vida y de mi carrera, ver si lo extraño tanto. No quiero tomar una decisión apresurada, quiero pensar seriamente qué quiero.”, declaró en videoconferencia.

Checo Pérez aclaró que fuera de la F1 no hay otra categoría que lo motive y que en caso de que se tome el año de descanso, tendría opciones para regresar para el 2022. “Ahorita no tengo una categoría que me motive lo suficiente para hacerlo. Quiero tomarme ese tiempo para ver que quiero en mi vida personal y profesional, ver que quiero hacer. Tengo opciones para volver a Fórmula 1 en 2022, ese no sería problema, Hoy en día, ninguna categoría me llama la atención”, apuntó.

El piloto mexicano explicó que lo que sabe sobre Red Bull es lo que la misma escudería ha manifestado públicamente. “La realidad es lo que ellos han dicho públicamente. Van a tomar la decisión al final de la carrera de Abu Dhabi. Si quieren llegar a un acuerdo conmigo o no”, dijo.

Pérez Mendoza reveló que también hay opción de ser piloto de reserva si no firma con Red Bull, pero él preferiría descansar el año. “Existe la posibilidad de ser un piloto de reserva de uno de los equipos más importantes de la F1. Tengo ganas de tomarme ese año para ver que quiero en mi vida”.

Checo fue cuestionado sobre que Max Verstappen está en contra de que llegue a Red Bull, a lo que el mexicano dijo que los pilotos siempre buscan quien los empuje. “No sé si ese sea el caso, los pilotos buscan un piloto que lo empuje y no veo el porqué no sea yo quien lo pueda hacer”.

Acerca de su posible partida de la Fórmula 1, enfatizó que no sé va por malo. “Yo me considero afortunado, con una carrera increíble. En estos 10 años he visto pilotos que nunca más vuelven. No ha quedado en mí. No me estoy yendo por malo, si fuera así yo sería el primer de estar en mi casa. Puedo estar en el nivel de cualquier piloto del mundo y ganarles en igualdad de circunstancias”, comentó.

Checo Pérez dejará la escudería Racing Point debido a que su lugar será ocupado por el alemán Sebastian Vettel. El piloto contó que en el contrato había una cláusula para rescindirlo sin ninguna penalización y el equipo decidió aplicarla. De igual forma reveló que se enteró de esto por una llamada de Lance Stroll, su coequipero. “Se escuchó la llamada y lo dimos por hecho, después se nos comunicó formalmente”.

Sobre su legado en el deporte dijo: “El legado más grande para mí es ser un orgullo para mis hijos. Ser el orgullo de mis hijos no como piloto, si no como persona. Que vuelva a ver otro representante pronto será difícil. Hemos disfrutado de buenos y malos momentos”.

Por último reconoció que vivirá las últimas carreras de la temporada como si fueran las últimas de su carrera. “Disfrutemos estas dos como si fueran mis dos últimas carreras. Mis dos opciones, la primera es mi prioridad, pero no depende de mí. La segunda es el año sabático”, agregó.