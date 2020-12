'No más excusas, firma el contrato y súbete al ring', reta Holyfield a Tyson

Luego de la pelea de exhibición frente a Roy Jones Jr. que marcó el regreso de Mike Tyson a los encordados, su antiguo rival Evander Holyfield se dijo dispuesto a enfrentarlo para revivir aquella vieja enemistad que quedó marcada cuando "Iron" mordió la oreja de "The Real Deal".

"No más excusas. Esta es la pelea que debe darse para el legado de ambos. El sábado por la noche tú dijiste que estabas listo para pelear conmigo, así que firma el contrato y súbete al ring, Tyson. El mundo está esperando y ahora depende de ti. Yo estoy listo", declaró el ex campeón de los pesos pesados.

El sábado pasado, en la conferencia de prensa posterior a su pelea con Roy Jones, Mike Tyson dijo que fueron los socios comerciales de Holyfield los que impidieron una pelea.

"Quizá Evander necesita hablar conmigo directamente porque cada vez que mis socios comerciales hablan con los suyos, la cosa no sale bien. Si ellos (los representantes de Holyfield) pueden ver lo que hicimos esta noche, y si estos tipos realmente se preocuparan por el bienestar de Evander, se habría dado esa pelea. O tal vez podrían hacer otra, pero quien sea que está con él, lo está manejando totalmente mal".

Holyfield refutó la versión que dio Tyson: "Mi equipo trató de que la pelea se diera y no recibimos más que excusas. Ahora puedo ver por qué quería una pelea de preparación antes de pensar en pelear conmigo. Roy Jones fue un buen oponente local para Mike pero una pelea conmigo sería un evento global y la única pelea que todos quieren ver, es una pelea entre nosotros. No hay absolutamente ninguna razón por la que esa pelea no deba ocurrir", afirmó.

