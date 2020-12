Se registran primeros contagios de Covid-19 en equipos NBA

Los Warriors de Golden State de la NBA tuvieron que retrasar el inicio de sus entrenamientos de pretemporada debido a que registró dos casos de infectados por coronavirus entre sus jugadores, según dio a conocer el periodista Monte Poole de NBC Sports Bay.

Two Warriors have tested positive for COVID, causing a slight delay in camp workouts, per GM Bob Myers. No one identified, for obvious reasons. Initial team workouts now scheduled for next Monday.

En Washington también se registró un caso positivo según reveló el entrenador Scott Brooks del que se supone que es uno de los novatos pues el coach dijo que no ha estado en la capital de Estados Unidos.

Scott Brooks says Davis Bertans will be late to show up to training camp due to a work visa issue. There is also one player he can't name who tested positive for Covid-19. That player, he says, is not in D.C.

— Chase Hughes (@ChaseHughesNBCS) December 1, 2020