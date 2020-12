NBA confirma 48 casos positivos por Covid-19

La NBA confirmó el miércoles que 48 jugadores han dado positivo por coronavirus desde la semana pasada, cuando se reanudaron las pruebas.

La liga y la Asociación de Jugadores indicaron que se realizaron pruebas a 546 jugadores del 24 al 30 de noviembre en la fase inicial de análisis después de que los equipos regresaron a sus respectivas ciudades. Esto quiere decir que el 9% de las pruebas fueron positivas.

Cualquier jugador que dé positivo debe aislarse hasta nuevo aviso de acuerdo con las reglas de la liga y el sindicato, y en apego a los lineamientos de los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés).

Los protocolos de salud y seguridad de la liga para esta temporada indican que cualquier persona que dé positivo en la fase previa a los campamentos “deberá recibir autorización médica por parte de un médico designado por el equipo y otro de la liga antes de regresar a las instalaciones, participar en actividades presenciales o interactuar con cualquier” integrante del equipo.

“Durante esta pandemia, todo será distinto en la temporada”, aseguró el alero de Dallas Luka Doncic el martes. “A algunos jugadores les dará coronavirus, se enfermarán, no podrán estar con el equipo durante 10 días. Entonces, eso va a ser importante —cuál equipo no tendrá positivos”.

Los jugadores necesitaban tres resultados negativos en los análisis PCR (hisopado nasal) del 24 al 30 de noviembre antes de que pudieran empezar los entrenamientos individuales, que durarán una semana. Algunos equipos tendrán permitido iniciar las practicas colectivas el viernes, la mayoría el domingo y Golden State el lunes.

Cualquiera que presente una prueba positiva tendrá que realizarse un exitoso examen cardíaco antes de jugar de nuevo.

“Confío en que la liga hará todo lo que está en su poder para hacer las cosas bien y protegernos, cuidar a los jugadores y al personal. Lo demás, ¿quién sabe?", aseguró el coach de Golden State Steve Kerr el martes, antes de que los Warriors revelaran que dos jugadores dieron positivo. “Quiero decir, es el 2020. Creo que sólo tenemos que salir con mente abierta y hacer lo mejor, y veremos que ocurre”.

La NBA no tuvo ningún positivo una vez que los jugadores ingresaron a la burbuja en Walt Disney World para reanudar la temporada cerca de Orlando, Florida en julio. Un pequeño número de individuos dieron positivo al llegar a Disney antes de que fueran liberados de cuarentena e ingresaran a la burbuja, una señal en que la NBA se basó para decir que el sistema funcionó.

48 NBA players tested positive for COVID-19 out of 546 tested between Nov. 24-30 pic.twitter.com/EhP0W65zoz

— Bleacher Report (@BleacherReport) December 2, 2020