Europa Conference League, el nuevo torneo de clubes de la UEFA

El estadio nacional de Albania fue seleccionado el jueves como sede de la final de una nueva competición de clubes de Europa.

La UEFA anunció que la Arena Kombëtare en Tirana, con aforo para 25 mil 500 aficionados, albergará la final de la primera edición de la “Europa Conference League” en mayo de 2022.

El torneo entrará en escena la próxima temporada como la tercera categoría en la pirámide de competiciones de clubes del continente, por detrás de la Champions League y la Europa League. Fue concebida para darle cabida a países cuyos clubes no tienen posibilidades de competir por los dos actyuales títulos.

Además, la UEFA determinó los cruces para la fase final de la Liga de Naciones, su nuevo certamen de selecciones, el año próximo.

La anfitriona Italia se medirá contra España en el estadio San Siro de Milán el 6 de octubre, y Bélgica, primera del ránking de la FIFA, chocará con la campeona mundial Francia en el estadio de la Juventus de Turín al día siguiente. La final (Milán) y el duelo por el tercer lugar (Turín) serán disputados el 10 de octubre.

Clubes de los 55 países miembros de la UEFA podrán intervenir en el nuevo certamen, que tendrá una etapa previa, una fase de grupos con 32 equipos y rondas de eliminación directa.

