Napoli deja en el airse su calificación tras empatar con e AZ Alkmaar

El Napoli, donde milita el mexicano Hirving Lozano, se jugará su pase a los dieciseisavos de final de la Europa League en la sexta y última jornada, después de que ayer empatara a un gol con el AZ Alkmaar de Holanda.

Si bien el equipo italiano libera el Grupo F con 10 puntos, la Real Sociedad y el AZ lo siguen con ocho unidades, mientras que el Rijeka es último con un punto.

Chuky Lozano y compañía se enfrentará la siguiente semana con la Real Sociedad. Un empate o triunfo le dan la calificación, pero si pierde necesita que el AZ Alkmaar no le gane al Rijeka.

Los que ya avanzaron a la siguiente ronda son el Milan, Tottenham, Villarreal y Granada. Braga, Lille, Royal Antwerp, Dínamo de Zagreb, Estrella Roja de Belgrado, Leverkusen, Slavia Praga, Rangers, Benfica y PSV Eindhoven.

