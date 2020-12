"Si Cruz Azul nos metió cuatro, nosotros podemos hacerles cinco": Erik Lira

Cruz Azul humilló a Pumas en el duelo de ida de las semifinales del torneo Guard1anes 2020, tras imponerse por 4-0 en el Estadio Azteca; sin embargo, el ánimo no cae en el seno universitario, así lo dejó ver Erik Lira esta mañana en conferencia de prensa, pues el juvenil se mostró confiado en poder remontar el abultado marcador.

"Remontadas ha habido muchas en el futbol. En Pumas, la final del 2015 iban perdiendo 3-0 y al final se remontó. Si ellos nos metieron tres goles en diez minutos, ¿por qué no hacerlo nosotros?. Si Cruz Azul nos metió cuatro en su casa, nosotros podemos hacerles cinco en la nuestra. Estamos convencidos en qué se puede hacer”, señaló Lira.

El mediocampista mexicano dijo que la eliminatoria aún no está terminada, pues faltan 90 minutos, en donde buscarán hacer respetar su casa, ya que en todo el torneo, no perdieron en el Estadio Olímpico Universitario. "En nuestra casa nadie nos ha podido ganar y así va a ser. No fue un buen partido de todos, hay días malos y ayer fue uno de esos”.

Sobre el partido ante la Máquina de Robert Dante Siboldi, Erik Lira reconoció los errores que Pumas tuvo, y que evidentemente Cruz Azul no desaprovechó. "Los primeros diez minutos fue algo que pasó, fue muy rápido todo, fueron los peores del torneo, nos sirve y vamos a aprender para salir adelante. No nos damos por vencidos”.

"En Liguilla no hay margen de error, si tienes un error es un gol en contra, y ayer fue así", concluyó.

