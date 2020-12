'Checo' Pérez largará quinto en GP de Sakhir; Bottas se lleva la pole

Sergio Pérez continúa buscando convertirse en el mejor piloto del resto y firmó una buena clasificación en el Gran Premio de Sakhir, penúltima prueba del año, al terminar en el quinto puesto.

El piloto de Racing Point hizo un buen trabajo en la pista de Sakhir al quedar por detrás de Max Verstappen en las primeras dos etapas de la clasificación y ahora quiere continuar sumando puntos en busca del cuarto lugar mundial y acercarse al tercer puesto en la lista de constructores.

Pérez terminó a solo 0.413 milésimas del líder de la clasificación, Valtteri Bottas. El jalisciense tiene su penúltima oportunidad de convencer a Red Bull y arrancará en la tercera parrilla junto a Daniil Kvyat, de Alpha Tauri.

What was that about a gap of 0.016s?!

Perez now moves into top spot, posting the exact same margin ahead of Bottas ⏱️#BahrainGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/uFaLdMC6IB

— Formula 1 (@F1) December 5, 2020