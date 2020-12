Ignacio Ambriz explota contra la prensa: "Hoy Rodolfo Cota le calló la boca a muchos"

Rodolfo Cota recibió infinidad de críticas tras el grosero error que cometió en la semifinal de ida ante Chivas, pues él provocó el penalti con el que el Guadalajara empató el encuentro. Tras ello, Ignacio Ambriz mostró su molestia frente a la prensa, a los que tajantemente dijo: "Hoy Cota le calló la boca a muchos de ustedes".

Y es que el estratega de la Fiera considera que la prensa fue quien manipuló a los aficionados; sin embargo, dijo que él será el primero en defender a sus jugadores, además de mencionar que dichas críticas lastimaron a la familia del guardameta mexicano.

"Esto no es un show, es futbol. Me molesta muchísimo este tema, mucha gente de prensa manipuló a la afición y esto no se vale. Cuando se trata de un jugador, el primero que los va a defender soy yo", mencionó.

"Ustedes no saben lo que su esposa e hijo sufrieron, hoy Cota le calló la boca a muchos de ustedes", añadió.

"Esto no es un show, es futbol. No saben lo que su familia sufrió. Seré el primero en defender a mis jugadores. Hoy Cota le calló la boca a muchos de ustedes": Ignacio Ambriz. El DT de León arremetió contra la prensa, tras las críticas hacia su guardameta en el duelo de ida. — Karly Aldana (@karlyaldana7) December 6, 2020

Debes probarla: La nueva bebida energética con ingredientes de origen natural que prende tu día

Para los amantes del café: #NuestroRitualNuestroNescafé, porque todos tenemos uno

Y es que esta noche, en la semifinal de vuelta, Rodolfo Cota tuvo grandes intervenciones, que ayudaron a su equipo a conseguir el triunfo, con el que sellaron su pase a la gran final del torneo Guard1anes 2020.

CONSULTA LO MÁS LEÍDO EN PUBLIMETRO: