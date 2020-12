VIDEO: Julio César Chávez se molesta tras recordarle video del Junior con tacones

Julio César Chávez salió en defensa de su hijo y arremetió después de que un youtuber le recordara el famoso video del Junior utilizando tacones.

En entrevista con el Changoote, famoso por sus videos y mascota de los Tomateros de Culiacán en la Liga mexicana del Pacífico, fue Julio quien lo “atacó” tras estos cuestionamientos en donde rememoran el video en donde JC Chávez Jr. simula estar en un pasarela.

"¿Qué te vienes riendo o qué puto? Síguete metiendo con mi hijo y vas a ver. Te voy a bajar y te voy a meter una putiza", señaló ‘el César del boxeo’.

"Me caes a toda madre la neta, pero no hagas que te pegue unos putazos. No te pases de verga con mi hijo Julio", sentenció la leyenda del boxeo de México después de que el Changoote no parara de reírse al recordar el video.

Cabe recordar que este youtuber entrevistó a Julio César Chávez Jr. en donde lo retó a pedir dinero en el transporte público entre otras cosas.

* A partir del minuto 13:40

