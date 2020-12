¡Hasta el cielo! Norma Palafox le dedica emotivo mensaje a su mamá

La futbolista de Chivas femenil, Norma Palafox, le dedicó un emotivo mensaje a su mamá, quien hoy estaría cumpliendo un año más de vida; sin embargo, se adelantó en el camino en septiembre de 2019.

Hoy, 5 de diciembre, no es un día más para la delantera rojiblanca, y así lo dejó ver en redes sociales. "Hoy estaría cumpliendo un año más de vida mi ángel, les comparto que para mamá y para mi, los cumpleaños eran días sumamente importantes, me hacía sentir tan especial, sin exagerar que era la reina del universo, ella me decía que festejamos un año más que Diosito nos permitía estar juntas".

"Te amo y extraño con toda mi alma mamá, pero no tengo duda que el cielo está de fiesta", concluyó.

Norma Palafox y Chivas fueron eliminadas en los cuartos de final del torneo Guars1anes 2020, tras caer ante el América femenil. Ahora están de vacaciones, para posteriormente volver a la pretemporada de cara al Clausura 2021.

