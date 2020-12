Checo Pérez llora tras ganar por primera vez en la Fórmula 1

Sergio Checo Pérez ganó su primera carrera de la Fórmula 1, en el GP de Sakhir, y no pudo contener las lágrimas de felicidad y emoción.

Justo cuando iba a cruzar la meta, Checo Pérez soltó las primeras lágrimas, agradeció a su equipo y le pidió a su asistente que se asegurara que su hijo estaba viendo la televisión. “Luis, asegurare que Checo (su hijo) esté viendo la carrera”, dijo el piloto mexicano.

Después, durante la ceremonia de premiación volvió a llorar en el momento en el que sonaba el Himno Nacional de México y terminó por agarrarse la cabeza de la emoción.

⁦@SChecoPerez⁩ Congratulations on your win today! Fabulous drive. You surely deserve a seat next season #SakhirGP #F1 pic.twitter.com/aGaCDm9X2c

— Dawid Konotey-Ahulu (@Dawid1) December 6, 2020