'El universo siempre paga a las personas persistentes': Jake Cosío

Gran alegría causó para todo México el triunfo de Sergio Pérez en el Gran Premio de Sakhir, pero un sector que también se mostró satisfecho y orgulloso fue el de los pilotos mexicanos que disfrutaron la victoria y la hicieron suya también.

"Todo el exito de alguien que comparte tus mismos ideales, que al final del día demuestra quien es, es una sentimiento muy padre, más como mexicanos y como colega piloto. ('Checo') es el máximo representante de México a nivel automovilístico, de los mejores pilotos que hay hoy en día a nivel de Fórmula Uno. Creo que el universo siempre paga a las personas que han sido persistentes, que han sacrificado muchas cosas", declaró el también mexicano Jake Cosío, piloto que participa en la Nascar México.

Jake Cosío. / Cortesía

"A Checo no le regalaron nada. Esto no va desde hace diez años que está en Fórmula Uno, va desde que dejó un país a los 13 años para irse a vivir un sueño a Inglaterra y hoy día demuestra que clase de piloto, atleta, y persona es. El carácter, determinación y profesionalismo le dieron ese gran resultado. Estamos muy orgullosos de él", agregó.

¡Histórico! Checo Pérez gana su primer Gran Premio al imponerse en Sakhir El mexicano se recuperó de un contacto con Charles Leclerc que lo había enviado al último puesto y pudo remontar

Cosío, conductor del auto 51 Chevron Havoline/Pioneer/DOW/Nayic/Northweek en Nascar reconoció que es motivante un triunfo de esa magnitud ya que demuestra la calidad de los pilotos mexicanos en competencias importantes.

¡Esto te interesa! La nueva bebida energética con ingredientes de origen natural que prende tu día

"Siempre es motivante escuchar tu himno nacional, se pone la piel chinita y más en el deporte que más te gusta es muy padre, es un buen sentimiento. Ojalá ayudara al automovilismo nacional en algo. Como piloto y seguidor de Checo, que lo apoyamos desde siempre, es importante en su carrera, para México. Checo Perez es ganador, qué alegría y muchas felicidades".

"FUE UNA CARRERA MEMORABLE": FERNANDO SCHWARTZ

Para el experimentado periodista Fernando Schwartz, lo que hizo Checo Pérez en el Circuito Internacional de Bahréin fue "memorable": "Fue una carrera memorable porque tras el accidente de la primera vuelta donde de milagro no quedó fuera, remontar del numero 18 y ganar no es algo que comúnmente se vea en la F1. Es maravilloso que por fin haya llegado al primer lugar. Un podium que se mereció tras diez años de esfuerzo y sacrificio y no sabiendo si estará en la parrilla de salida para 2021. Eso se llama carácter, tenacidad y aparte que es un extraordinario conductor".

LO MÁS VISTO EN PUBLIMETRO TV