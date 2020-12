‘Estoy sin palabras; espero no estar soñando’: Checo Pérez

Sergio Pérez hizo historia al ser el primer mexicano en ganar una carrera de Fórmula 1 en 50 años y al finaliza el Gran Premio de Sakhir, señaló que esperaba que esto no fuera un sueño.

“Estoy sin palabras; espero no estar soñando, porque esperaba tanto estar en este momento. 10 años me ha llevado, es increíble. No sé qué decir, después de la primera vuelta, estaba perdida casi, pero se trataba de no tarde por vencido, remontar, hacer todo lo posible", declaró.

Al inicio de la carrera, el piloto de Racing Point tuvo un pequeño incidente que lo mandó a la última posición, tras haber arrancado en quinto lugar. “Pensé que después de la primera vuelta, la carrrera estaba decidida. Ganamos hoy po ole mérito de todos, fuimos fuertes para mantener esta posició”, comentó.

El jalisciense señaló que esperaba conseguir el triunfo después de las prácticas del viernes. De igual forma reconoció que cometió un error mientras estaba el Safety Car.

"Hice un gran error con el safety car, bloqueando el neumático delantero, pero en cuanto pasamos la segunda tanda, he dicho a mi equipo: este coche se siente como una limusina, teníamos un tremendo ritmo, hemos venido aquí, pensamos que iba a ser una carrera con dos paradas y después del viernes, sabíamos que tenía que ser hoy”, apuntó.

Acerca de su futuro, ya que no continuará con Racing Point y se rumora que firmará con Red Bull, dijo: “Esto me ayuda a estar en paz conmigo. Mi futuro no esta en mis manos por estos momentos, quien seguir aquí, en F1”.