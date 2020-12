¡Histórico! Checo Pérez gana su primer Gran Premio al imponerse en Sakhir

Un carrerón fue el que hizo el mexicano Sergio Pérez quien por primera vez en su trayectoria dentro de Fórmula Uno subió a lo más alto de un podio al imponerse en Sakhir.

El mexicano arrancó en la quinta posición, se puso en tercero y luego fue impactado por Charles Leclerc que lo hizo ponerse en último lugar. Pero en una increíble remontada, el tapatío comenzó a rebasar contrincantes hasta colocarse en primer lugar y terminar así la carrera.

El podio lo completaron Esteban Ocon de Renault y Lance Stroll de Racing Point.

"Estoy sin palabras. Espero no estar soñando. Me tomó 10 años. No se qué decir. Después de la primera vuelta la carrera había terminado, pero se trataba de no rendirse. Creo que hoy ganamos por méritos", declaró Checo.

