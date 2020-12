Niña alemana llora por triunfo de Checo Pérez en la Fórmula 1

Sergio Checo Pérez ganó el Gran Premio de Sakhir, su primer triunfo en la Fórmula 1, y no sólo en México se alegraron por él. Una pequeña alemana lloró de alegría por la victoria del originario de Jalisco.

En Twitter la ususaria @lucaryaa compartió como su hermana de 13 años lloraba de la emoción al ver que su piloto favorito ganaba en Bahréin.

“La reacción de mi hermana de 13 años cuando @SChecoPerez ganó. Amor verdadero por su piloto favorito”, fue el mensaje con el que acompañó el video que publicó.

The reaction of my 13 year old sister when @SChecoPerez won. True love for her favourite driver. ♥️#Formel1 #F1 #Formula1 #perez #SergioPerez pic.twitter.com/SLpYQNrHu1

— Piwi (@lucaryaa) December 6, 2020