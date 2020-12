Aficionados del Cruz Azul lloran, queman camisetas y se lamentan por nueva cruzazuleada

La eliminación del Cruz Azul a manos de Pumas, en la semifinal del Guard1anes 2020 generó una nueva ola de tristeza y molestia entre los aficionados de la Máquina.

Los cementeros llegaban al juego de vuelta con una ventaja de cuatro goles pero los universitarios marcaron cuatro tantos y avanzaron a la final gracias a su posición en la tabla.

Esta cruzazuleada, que ya es calificada por muchos como la madre de todas las cruzazuleadas, provocó que algunos aficionados lloraran de frustración, otros expresaran su molestia y los más extremos quemaran sus playeras.

En el canal de Youtube de La Nación Cruz Azul un padre compartió el video de él y sus hijos viendo el partido del domingo. Después de que cayera el gol con el que los felinos avanzaron y la Máquina quedó eliminada uno de los niños lloró.



Otros seguidores prefirieron poner fin a su afición y quemaron sus camisetas.

El Youtuber del canal GolPara también publicó cómo vivió su papá la eliminación de los cementeros. El señor explotó cuando cayó el tercer gol y con el cuarto tanto dijo: “Yo ya no lo puedo creer. Salen con sus tarugadas. Vamos a cambiar de equipo. No lo creo. No lo quiero volver a ver. Tanta pendejada. La cruzazuleada ya quedó”.



Incluso el conductor de Venga La Alegría, El Capitán Pérez, explotó por lo que hizo o dejó de hacer el Cruz Azul y se desahogó en las redes sociales. “Ya estamos acostumbrados. No sé si la maldición sea real o hay un pedo neurológico con los jugadores del Cruz Azul que un día juegan bien cabrón y al otro día valen para pura ver…”, dijo