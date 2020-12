Blazers, primer equipo NBA que cierra sus instalaciones por Covid-19

Los Trail Blazers de Portland cerraron este domingo sus instalaciones deportivas después de conocerse tres pruebas positivas de covid-19 en los últimos cuatro días.

El presidente de los Blazers, Neil Olshey, en un comunicado distribuido por el equipo, informó que la decisión de cerrar las instalaciones se tomó "por mucha precaución", además de haber completado el rastreo de los posibles contactos.

"Over the past four days, we have had three positive COVID test results within our organization. Out of an abundance of caution, having completed contact tracing, we are closing our practice facility today for deep cleaning while we run confirmatory tests” -Neil Olshey

— Portland Trail Blazers (@trailblazers) December 6, 2020