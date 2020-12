VIDEO: Jordan Leavitt, peleador de UFC, se disculpa con esposa de rival tras noquearlo

El UFC continúa dando sorpresas y la noche del sábado no fue la excepción.

En el evento UFC Vegas 16, Jordan Leavitt noqueó rápidamente a Matt Wiman y luego realizó una acción poco usual.

El peleador de 25 años noqueó al norteamericano en tan solo 22 segundos después de que atrapó a su rival en el primer asalto, lo levantó y cruzó el octágono con él para luego derribarlo. Después le propinó un golpe en la cabeza, dejando inconsciente de manera inmediata a Matt.

Tras derrotar a Wiman, el luchador pido permiso a los encargados para acercarse a la esposa de su rival para darle palabras de reconocimiento tras el encuentro.

True sportsmanship on display 🙏

After the fight, @JoJo_MonkeyKing paid his respects to Matt Wiman's wife. #UFCVegas16 pic.twitter.com/XaQXjc2sFs

— UFC (@ufc) December 6, 2020