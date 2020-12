Me veo representando a México en Juegos Olímpicos: Emiliano Aguilera

El tenista regio, Emiliano Aguilera participó en el Roland Garros Junior, pero no se conforma y va por más en su carrera como profesional que apenas comienza, su sueño a largo plazo es poder representar a México en unos Juegos Olímpicos.

El coronavirus pausó algunos de sus torneos, sin embargo, eso no lo detiene para seguir persiguiendo sus metas, por lo que ahora se encuentra entrenando para disputar los cuatro Grand Slams en 2021.

También te puede interesar: Firman regias cuarta final femenil; ahora será en El Volcán

¿Cómo nació la decisión en Emiliano Aguilera de ser tenista?

— Yo estuve en varios deportes como cualquier niño. Estuve en natación, taekwondo, principalmente en futbol y sí me divertía pero no era mi deporte.

En una Navidad me regalaron un Wii, me la pasaba jugando siempre tenis y en una fiesta familiar jugamos un partido y yo tomé la raqueta. Un tío me lazó unos saques y respondí muy limpio el golpe, de ahí me animaron para practicar tenis. A los 7 años tengo mi primera clase de tenis y ahí se dio hasta ahorita. Yo sin jugar tenis, veía los partidos de mi papá fue tenista por mucho tiempo y luego entrenador.

¿Cuánto tiempo tienes ya como tenista profesional?

— Empecé desde los 7 años y fui campeón nacional a los 10 años. En la categoría juvenil entre a los 12 y 14 años, a esa edad yo participé en la Copa Davis Junior. Como profesionalmente fue a los 16 que gracias a dios se dio de jugar en torneos profesionales con gente mayor de 21 años.

¿Cómo fue la experiencia de participar en el Roland Garros Juvenil?

— Fue una experiencia super padre, nunca lo había vivido en un Grand Slam. A los 14 años participé en la Copa Davis Junior y para mí se me hacía mucho, era muy importante para mí, porque juegas con los mejores. Mi ídolo es Rafael Nadal y y veo como juega en arcilla y pensé que sería padre que mi primer Grand Slam fuera en Roland Garros, algo muy importante. Es una experiencia que nadie me la va a quitar la disfruté mucho y desde que llegué de allá me he estado preparando para regresar e ir también a Wimbledon, Us Open que son torneos muy importantes y principalmente que se escuche que hay mexicanos en la lucha, porque desgraciadamente no se escuchan mucho, pero estamos abriendo los ojos y las ganas de jugar en un torneo importante.

¿Qué considera Emiliano Aguilera que le falta al deportistas mexicano para destacar más en el tenis de manera profesional?

— Yo creo que las ganas y la mentalidad. Mi familia y mis entrenadores me han inculcado muchas cosas, que en ocasiones el mexicano quiere todo cómodo, ganar fácil o que se le acomoden las cosas o que no tenga problema en detalles como comida o transporte. A mí me pasó, yo no veía la importancia que era jugar por mi país.

Me emocioné demasiado cuando escuché que (Renata Zarazúa) ganó la primera ronda de clasificación, la segunda, la tercera, y estando en el Main Draw, es algo muy padre saber que hay una mexicana que se la está rifando por todos nosotros. Me imagino que ella no iba con la mentalidad de ‘a ver si gano’, se le vio que fue a ganar y fue motivante, si ella pudo pues yo también puedo, nada es imposible y fue algo que me ayudó más a abrir los ojos.

¿Qué tiene en mente Emiliano Aguilera para el futuro en su carrera?

— Regresamos a entrenar, porque van abriendo poco a poco las instalaciones donde entreno. Ahora nos cuidamos mucho más, no es cualquier cosa lo que está pasando. Tenía unos torneos en Centroamérica, pero desgraciadamente mi abuelo falleció de Covid-19 y ya no pensamos más en los torneos. Pero si hay posibilidad de ir en el futuro lo haremos, todo a su tiempo. Torneos va haber más, y por el momento quiero estar con mi familia.

Aún no participo en Juegos Panamericanos, pero sí me veo en un futuro asistiendo, tanto como a Olimpiadas, pero todo a su tiempo. Sería un sueño a cumplir a largo plazo y a corto plazo sería participar en los cuatro Grand Slams, y luego eso los Juegos Olímpicos que sería algo padre.

Lo más reciente en Publimetro:

Dallas Cowboys son aplastados por Ravens y se alejan de playoffs Baltimore venció con autoridad a Dallas 34-17 con lo que aún aspiran a postemporada, mientras que los de la Estrella Solitaria suman su novena derrota