“Siempre he tenido una buena relación con Messi”: Cristiano Ronaldo

El juego Barcelona contra Juventus de la jornada 6 de la Champions League nos permitió ver un nuevo duelo entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, donde el portugués fue el claro ganador al marcar dos de los tres goles.

Sin embargo, al finalizar el partido el Comandante destacó que necesitaban un triunfo así y que siempre ha tenido una buena relación con Messi.

“Sabíamos que era una misión casi imposible. Necesitábamos una victoria así contra un gran equipo como el Barcelona. Nunca vi a Messi como un rival. Hace lo mejor para su equipo, como yo. Siempre hemos tenido muy buena relación”, declaró.

CR7 señaló que el Barcelona no deja de ser el gran equipo que es pese al mal momento que está atravesando. “EL Barcelona está pasando por un momento difícil pero no dejar de ser el Barcelona. Estoy segurísimo que van a pasar este mal periodo. Todos los equipos tienen una mala racha”, dijo.

De igual forma en Twitter indicó que el triunfo se debió a que jugaron como una familia. "Siempre es bueno volver a España y a Cataluña, siempre es difícil jugar en el Camp Nou contra uno de los mejores equipos que he enfrentado. ¡Hoy fuimos un equipos de campeones! ¡Una familia verdadera, fuerte y unida! Jugando así, no tenemos nada que temer hasta el final de temporada. ¡Vamos!”.

Always great to return to Spain and to Catalunya, always hard to play in Camp Nou against one of the best teams I ever faced. Today we were a team of Champions! A true, strong and united family! Playing like this, we have nothing to fear until the end of the season… Let’s go! pic.twitter.com/PivPpJ3SLh

