Apuñalan en Cancún al novio de la madre de Neymar

Tiago Ramos, el novio intermitente de Nadine Goncalves, madre de Neymar, fue golpeado en un restaurante de Cancún, Quintana Roo, mientras vacacionaba.

Presenta Oppo dos nuevos smartphones, ahora con cinco años de garantía Descubre un asombroso momento de la mano del A93 con 6 cámaras con IA y carga rápida de 18W, así como el nuevo A53 con pantalla de 90 Hz y batería de 5,000 mAh

#NuestroRitualNuestroNescafé, porque todos tenemos uno Siempre tenemos una forma especial para preparar y servir nuestro NESCAFÉ®

A través de sus redes sociales, el mismo Tiago Ramos dio a conocer que tres hombres lo apuñalaron en este destino turístico que es azotado por una ola de violencia.

“Casi muero por algo que no hice. Llegué al restaurante y pedí un plato de carne. No sé qué pasó. No hice nada, pero no me dejaron quedarme. Había tres hombres y uno me apuñaló”, apuntó Tiago.

No hay informaciones acerca de si acudió a la policía para denunciar el ataque o si requirió de ayuda hospitalaria, pero el joven aseguró que “esto no se quedará aquí, prometiendo venganza: “Tengo el número de la persona que hizo esto y voy a regresar a México”, añadió en sus stories de Instagram.

En una relación con muchas idas y venidas, Tiago y Nadine viajaron a México la semana pasada después de que la madre de Neymar le diese una segunda oportunidad a su relación.

Sin embargo, la madre del futbolista ya se había regresado a Brasil cuando ocurrió este ataque.

Mientras este ataque sucedía, Neymar se preparaba para encarar el partido de la Champions League.

Te puede interesar:

#ReciclamaníaEvoluciona, ¡nunca fue tan fácil reciclar! Descubre de qué modo podemos contribuir al cuidado de nuestro medio ambiente

Los grandes aciertos de Claro Shop y por qué es la tienda ideal En Claro Shop podrás encontrar descuentos hasta del 60% y diversas opciones de pago