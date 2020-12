Luchadora se niega a participar en evento donde podía terminar en ropa interior

Gran polémica surgió en torno a una lucha de mujeres programada para la celebración del cuarto aniversario de la empresa Generación XXI.

En el cartel principal estaba anunciado el triangular entre Lilith Dark, Heroína y Reyna Obscura denominado "lucha de vestido" en donde la perdedora tendría que quedar en ropa interior para el deleite del público.

Pero una de las participantes se manifestó en contra y declinó su participación debido a que no fue notificada que sería programada y principalmente porque "yo no me presto a este tipo de luchas… y prefiero ahorrar todo lo que pienso respecto a estas modalidades, respeto mi personaje y respeto la LUCHA LIBRE", escribió Reyna Obscura.

La gladiadora dio a conocer su decisión con un mensaje en sus redes sociales y la empresa se vio obligada a cambiar la lucha por la "Copa Oyá", un cuadrangular fmenil que incluye a Lilith Dark, Heroína, Miss Delicius y Stafire.

Generación XXI.

LO MÁS VISTO EN PUBLIMETRO TV