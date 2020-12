Rapder, representante mexicano en la final Internacional Batalla de los Gallos 2020

El tapatío Rapder será uno de los representantes mexicanos que estarán participando en la Final Internacional de Red Bull Batalla de los Gallos 2020 que se celebrará en República Dominicana.

Esta es la segunda vez que el joven de 25 años participará en este evento luego de que en 2018 cayera en la gran final frente a Wos. Pero luego de conquistar el bicampeonato este año y vencer en una de las finales a Yoiker volvió a obtener un boleto para la final internacional donde esta vez tratará de ganarla.

"Estoy muy feliz, es un orgullo haber conseguido las metas que me había puesto ya que inicié de manera más profesional en esto de las batallas. Muy contento precisamente de formar parte de esta pequeña parte de la población de freestylers que tiene un bicampeonato y ahora estoy pensando en ir por el tricampeonato pero todavía quedan muchas cosas antes de esos", declaró el tapatío.

Pese a la pandemia del coronavirus, Rapder se ha mantenido practicando y entrenando para este gran evento y llegará más que listo y enfocado en la gran final.

"He estado practicando mucho. Estoy muy enfocado en la final internacional. Uno sigue concentrándose, maximizando esfuerzos para sacar el máximo potencial. Ya hemos tenido varias fechas donde ha sido todo a puerta cerrada, solo entre los participantes. Se siente, se extraña que la gente este ahí gritando porque al final de cuentas la vibra, la energía que se siente no es la misma pero también a nosotros nos sirve para seguir activos y seguir practicando".

A su corta edad, Rapder ya tiene un largo recorrido en el mundo del freestyle: "A las batallas de rap llego como a los 15, 16 años cuando un amigo del barrio que se llama Mario un día llegó a mi casa y me dijo: 'checa estos vatos, están batallando, haciendo rap, están improvisando'. Nos pusimos a ver la batalla y de ahí nos agarramos, empezamos practicar los dos hasta que participé en las ligas de mi ciudad".

La clave para destacar en esta actividad, es estar empapado de información, se saber las tendencias en redes sociales y tener cultura general.

"Lo primero que se tiene que tener claro es estar actualizado en información, de lo que pasa en el mundo, lo que es tendencia, porque es de lo que más se habla. A la hora de que llegas a una batalla es casi seguro que se va a tocar ese tema y si no sabes lo que está pasando actualmente pues vas a quedar fuera de manera automática. Posteriormente, definitivamente hay que estar informado en cultura general, ver películas, leer libros, estar empapado de mucha información. Yo le llamo datos innecesarios. Para un momento clave es la forma de responder a los estímulos, o sea si tu me das alguna temática, tener mucha información sobre ella y que tu mente no quede en blanco a la hora de que tengas que rapear".

Finalmente reveló el origen de su nombre: "Rapder es un juego de palabras con la palabra Rap y mi nombre original que es Eder. Si a Eder le quitas la primera letra E y le pones rap, da Rapder. Es la fusión de las dos cosas que más me representan, el nombre que mis padres me dieron y el rap que es a lo que me dedico actualmente".

FICHA:

Nombre: Eder Ernesto Lozano Arias (Rapder)

Vencedor de la Final Nacional México

De: Guadalajara, Mexico

Edad: 25 años

