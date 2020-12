VIDEO: Lanzan casa de campaña '2 seconds easy Tent'

Para todas aquellas personas que gustan de acampar o realizar actividades extremas como el montañismo, la cadena de artículos deportivos DECATHLON creó una casa de campaña que se arma ¡en tan solo dos segundos!

Yoann Romano. / Sergio Meléndez/Publimetro

Se trata de la "2 Seconds Easy Tent", que tiene una facilidad de armado perfecta para los aventureros y que ademas está hecha con materiales de alta calidad que brindan seguridad y confianza.

Sergio Meléndez/Publimetro

"Todos los usuarios a los que hemos preguntado nos dicen: 'me gustaría practicar campismo pero es muy complicado armar y desarmar la casa de campaña'. Esto es un problema y el equipo de Quechua, marca de montaña de Decathlon, han puesto un equipo desde hace años para reflexionar sobre como resolver este problema. Desde un problema de un usuario hemos hecho esta concepción del producto que teneos ahora. De un problema intentamos encontrar la solución", declaró Yoann Romano, director comercial de Decathlon México.

Sergio Meléndez/Publimetro

La "2 Seconds Easy Tent" tiene una dimensión de 110 x 145 x 205 cm, pesa 4.7 kgs. y es perfecta para dos personas. Cuenta con tejido FRESH & BLACK exterior que asegura el 99% de oscuridad, incluso durante el día, permitiendo a quienes la habitan mantener un buen descanso en cualquier momento.

Daniel Navarro. / Sergio Meléndez/Publimetro

Además, es totalmente resistente a la lluvia, incluso en climas tropicales, pues tolera una caída de más de 200 milímetros de agua y permite de una manera casi inmediata refugio de la lluvia, ya que, al sólo jalar dos cintas, la casa queda armada en sólo unos segundos.

Sergio Meléndez/Publimetro

"(Los productos de Decatlhon) son increíbles, en lo personal lo que me gusta mucho es acercar todos estos productos, una variedad de ropa y accesorios técnica para la práctica del montañismo. Antes no existían y ahorita ya están más al alcance de todos. Son productos probados y testeados en Los Alpes, esto le da un plus", afirmó el montañista mexicano Daniel Navarro.

Cortesía

El costo de la "2 Seconds Easy Tent" ronda los 2,800 pesos y está disponible en cualquiera de las tiendas Decathlón donde además encontrarás gran variedad de productos para el montañismo.

